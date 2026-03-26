ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınava başvuru yapan adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav merkezlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Giriş Belgeleri Nasıl Alınacak?

Adaylar, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerini ÖSYM’nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilirler. Belgeye erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin sisteme girilmesi yeterli olacak.

Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına adayların giriş belgelerini erkenden temin etmeleri ve belgede belirtilen kurallara dikkat etmeleri önem arz ediyor.



ANKARA / TEKHA