Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Elazığ'da gözaltına alındıktan sonra Erzurum'a götürülen Sonel, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 3 gün boyunca sorguda kaldı. Sürenin dolmasının ardından Sonel, savcılık işlemleri için Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

'Susma Hakkımı Kullanıyorum'

Soruşturma kapsamında yöneltilen sorulara emniyette yanıt vermeyen Sonel'in, 'Ben devletin valisiyim, emniyette cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum' dediği öğrenildi.

Görevden Uzaklaştırılmıştı

Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında Sonel'in oğlu ve bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde adı geçen eski Vali Sonel'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

'Delil Karartma' İddiası

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması yöneltildi. Dosya kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesi sürerken, adliyeye sevk edilen Sonel'in yargı sürecine ilişkin kararın ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

