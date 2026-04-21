Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ulaşılan yeni bulgular doğrultusunda geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i, 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'suç delillerini yok etme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geniş Şüpheli Listesi

Tutuklananlar arasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in yanı sıra koruma polisi Şükrü Eroğlu ile bazı kamu görevlileri de yer aldı.

Yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarılarak uluslararası düzeyde arama başlatıldı.

Eski Vali Adliyeye Sevk Edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık yazısında, Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçuna ilişkin yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

Dijital Kayıtlarda Şüpheli Müdahale

Dosyadaki en dikkat çekici unsurlardan biri, Doku'nun kaybolmadan kısa süre önce hastaneye yaptığı başvuruya ilişkin kayıtlar oldu.

Bilirkişi incelemesine göre, genç kadının hastaneye giriş yaptığı resmi kayıtlarda yer almasına rağmen, hastane sistemindeki detaylı verilerin bilinçli şekilde silindiği tespit edildi. Savcılık, silinen verilerin içeriği ve sorumluların kimliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gizli Tanık İddiaları ve Saha Çalışması

Soruşturmada 'Şubat' kod adlı gizli tanığın ifadeleri de dikkat çekti. Tanık, Doku'nun öldürüldüğünü ve cesedinin bir süre mezarlık alanında saklandığını öne sürdü.

Bu iddialar üzerine belirlenen bölgede yapılan teknik incelemelerde, toprağın yapısında daha önce kazı yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Ancak gerçekleştirilen kazıda herhangi bir kalıntıya rastlanmadı.

Şüphelilerden Suçlamalara Ret

Tutuklanan isimlerden Mustafa Türkay Sonel, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Doku'yu tanımadığını öne süren Sonel, dosyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

'Sonuna Kadar Araştırılacak'

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, olayın aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Kamuoyunda uzun süredir yakından takip edilen dosyada, yeni gelişmelerin önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.

HABER: TUNCELİ (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE