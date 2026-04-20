Çocuk, Oyun ve Aile Terapisi alanında çalışmalar yürüten Psikolojik Danışman Taha Akdağ, Handan Akgün'e verdiği özel röportajda, psikolojik danışmanlığın bireyin kendini tanıması, duygularını fark etmesi ve sorunlarla baş etme sürecinde daha sağlıklı kararlar almasına katkı sağladığını ifade etti. Son yıllarda özellikle artış gösteren öfke problemlerine değinen Akdağ, bu durumun temelinde yatan nedenlerin anlaşılmasının ve doğru yöntemlerle ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Öfke Patlamaları Bir Sonuçtur Bunun Altında Yatan Nedenlere Bakmak Gerekir

Psikolojik Danışman Taha Akdağ, insanların en çok sınav kaygısı, öfke kontrol problemi ve depresif duygu durum gibi konularda destek aradığını belirterek şunları söyledi:

'Son yıllarda özellikle baktığımızda İnsanlar en çok sınav kaygısı öfke problemi konusunda destek almak istiyorlar. Son dönemde öfke kontrol problemi de ülkemizde geniş çapta karşılaştığımız bir durum haline geldi. Bu durum çoğunlukla sınava hazırlık sürecinde olan ya da hayata yeni adım atan, 20'li yaşların sonlarına kadar uzanan gruplarda daha fazla görülüyor.

Öfke patlamaları aslında bir sonuçtur. Bunu altında yatan nedenlere bakmak gerekir. Bunun altında ekonomik zorluklar, bireyin kendisini ve duygularını ifade edememesi gibi pek çok farklı neden yatabilir. Duygularını ifade edemeyen bireyler çoğu zaman öfkeye başvurmaya başlıyor. Günümüzün hızlı yaşam temposu içinde insanlar kendilerini anlatmakta zorlanıyor. Oysa anlaşılmak ve dinlenmek insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ise maalesef öfke patlamaları ortaya çıkabiliyor.

'Psikolojik Destek Son Tercih Olarak Görülüyor'

Psikolojik destek almak ise çoğu kişi tarafından son tercih olarak görülüyor. Oysa böyle olmak zorunda değil. Psikolojik danışmanlık, yalnızca büyük problemler yaşandığında değil, yaşam konforunu artırmak ve bireyin kendisini daha iyi tanıması için de önemli bir yatırımdır.'

