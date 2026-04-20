'Biriz, Hep Birlikte Güçlüyüz' projesi kapsamında düzenlenen ve 'Engelsiz Adımlar Sağlıklı Yarınlar' projesiyle öğrenciler, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek büyük ilgi gördü.

Ziyaretin amacı, özel öğrencilerin sağlık mesleklerini yerinde tanımaları ve doktorları çalışma ortamlarında gözlemleyerek farkındalık kazanmaları olarak belirtildi. Etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, sevgi ve anlayışla tüm engellerin aşılabileceğini gösterdi.

Başhekim Yardımcısı Psikiyatri Uzmanı Dr. Elif Tandoğan, öğrencilerle yakından ilgilenerek hastanedeki çocuk gelişim alanlarını tanıttı.

Öğrenciler merak ettikleri soruları doktorlara yöneltme fırsatı bulurken, etkinlik sayesinde sosyal iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve farklı ortamlarda kendilerini ifade edebilmeleri hedeflendi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Akel, 'Özel çocuklarımızı hastanemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür ziyaretler, çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağladığı gibi toplumda farkındalığın artmasına da vesile oluyor. Sağlık çalışanlarımızla kurdukları samimi iletişim bizleri son derece memnun etti. Her zaman onların yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

