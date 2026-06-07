Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, gün boyunca devam etti. Seçmenler, yerel yönetim ve mahalle temsilcilerini belirlemek için sandık başına gitti.

6 beldede belediye başkanı seçildi

Ara seçimler kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

Belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ilk kez belediye yönetimlerinin oluşacağı seçimlerde, vatandaşlar yerel yöneticilerini belirledi.

362 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Türkiye'nin farklı illerindeki 362 mahallede ise ölüm, istifa, görevden ayrılma veya çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri için ara seçim gerçekleştirildi.

Mahalle sakinleri, yeni muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

27 siyasi parti seçimlere katıldı

YSK verilerine göre, seçimlere katılma yeterliliği bulunan 41 siyasi partiden 27'si 6 beldede yapılan belediye seçimlerine katılmak için başvuruda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan kura çekimi sonucunda birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu sırayla yer aldı:

Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Merkez Sağ Parti.

Gözler sonuçlarda

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemlerine geçildi. Seçim sonuçlarının ilçe seçim kurulları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Ara seçimlerin ardından 6 beldede belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile 362 mahallede görev yapacak muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri kesinleşecek.

Kaynak : PERRE