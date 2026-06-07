Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi üzerindeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasında meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli iki kişi, bina önüne gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda binaya iki mermi isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Emniyet: İki şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişilerin kaçış güzergâhlarının tespit edildiği ve kısa süre içerisinde yakalandıkları belirtildi.

Emniyet açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 7 Haziran 2026 tarihinde Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesinde meydana gelen olayla ilgili olarak işyerine silahla ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine yürütülen inceleme ve araştırmalarda, şüpheli şahısların kaçış güzergâhları tespit edilerek yakalanmalarına yönelik çalışma başlatılmış olup kısa süre içerisinde iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

Saldırı sonrası çeşitli değerlendirmeler yapıldı

Silahlı saldırı, iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de katıldığı bir etkinlikte anlattığı ve kamuoyunda tartışmalara neden olan ifadelerinin ardından meydana geldi.

Söz konusu açıklamaların sosyal medyada gündem olmasının ardından çeşitli siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri tarafından tepkiler dile getirilmiş, bazı kurum ve kişiler tarafından hukuki girişimlerde bulunulduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırının nedeni ve olası bağlantıları konusunda soruşturmanın sürdüğünü, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.

Kaynak : PERRE