Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde meydana geldi. Sanayi Camii'nden çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen A.A.'ya (56) 21 AFY 838 plakalı Volvo marka araç çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bölgede yaya geçidinin olmadığı ve vatandaşların kesilen tellerin arasından yolun karşısına geçtiği öğrenildi.

Görgü tanığı Reşit Akbulut, 'Kapının önündeydik. Namaz kıldı, sonra bir ses geldi. Sesin gelmesinin ardından şahsın yerde yattığını gördük'' dedi.

Meydena gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyamanlılar net