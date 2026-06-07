Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Merinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ile birlikte üniversite yerleşkesinde yapımı devam eden 56 dairelik personel lojmanlarında incelemelerde bulundu.

İncelemeler kapsamında yetkililerden bilgi alan Prof. Dr. Keleş ve Erdemoğlu, çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Keleş, İş İnsanı Ali Erdemoğlu'nun memleketine olan bağlılığını eğitim ve istihdama sağladığı katkılarla ortaya koyduğunu belirterek, üniversite ve şehrin gelişimine yönelik desteklerinin devam ettiğini ifade etti.

Prof Dr. Keleş, üniversiteye kazandırılan personel lojmanları başta olmak üzere birçok alandaki yatırım ve katkılarından dolayı İş İnsanı Ali Erdemoğlu ve Erdemoğlu ailesine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE