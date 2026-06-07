Adıyaman Belediyesi'nin kent genelinde yeşil alanları artırmak ve mahallelere yeni sosyal yaşam alanları kazandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapımı tamamlanan Yeşilyurt Parkı, yarın düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yeşilyurt Mahallesi 21131 Sokak'ta yer alan parkın açılışı, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Başkan Tutdere'den Açılışa Davet

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha güçlü bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, vatandaşları açılış programına davet etti.

Başkan Tutdere, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oyun oynayabileceği ve gençlerin spor yapabileceği alanları artırmaya devam edeceklerini ifade etti.



Mahalleye Yeni Sosyal Yaşam Alanı

'Yeşil Adıyaman' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Yeşilyurt Parkı'nın yalnızca bir park alanı olarak değil, aynı zamanda mahalle kültürünü güçlendirecek sosyal bir yaşam alanı olarak planlandığı belirtildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde yeşil alanların artırılması ve sosyal donatı alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında parkın mahalle sakinlerine hizmet vereceği kaydedildi.

Spor Alanlarından Piknik Noktalarına Kadar Çok Sayıda Donatı Bulunuyor

Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulan Yeşilyurt Parkı'nda toplam 4 bin 646 metrekarelik yeşil ve sosyal yaşam alanı oluşturuldu.

Park içerisinde basketbol sahası, koşu yolu, bisiklet yolu ve açık hava fitness alanı yer alırken, çocuklar için oyun grupları ve çizgi oyun alanları oluşturuldu. Ayrıca vatandaşların dinlenebilmesi amacıyla pergolalar ve çatılı piknik masaları da park içerisine yerleştirildi.

Parkta sürdürülebilir yeşil alan yönetimi amacıyla otomatik sulama sistemi kurulurken, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.

Kaynak : PERRE