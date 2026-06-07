Adalı-Hiniç Derneği Başkanı Hüseyin Teke, İzmir'de gerçekleştirilen bir hastane açılışında Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından kullanıldığı öne sürülen ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Teke, Kürt kadınlarını etnik kimlikleri üzerinden hedef alan söylemlere tepki göstererek, hiçbir kişi ya da kurumun halkları, kültürleri ya da kadınları aşağılayan ifadeler kullanma hakkına sahip olmadığını söyledi.

'Kürt Kadınları Emeğin ve Fedakârlığın Sembolüdür'

Kürt kadınlarının toplumun en önemli değerleri arasında yer aldığını ifade eden Teke, 'Son günlerde Kürt kadınlarına yönelik kullanılan bazı ifadeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Hiç kimsenin bir halkı, bir kültürü ya da kadınları küçümseyen ve aşağılayan sözler söylemeye hakkı yoktur. Kürt kadınları; emeğin, fedakârlığın, onurun ve alın terinin sembolüdür' dedi.

'Bu Söylemler Yanlış ve İnciticidir'

Kürt kadınlarına yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirten Teke, 'Tandır başında ekmek pişirirken yüzlerinden süzülen alın teri, dürüstlüğün ve emeğin en güzel göstergesidir. 'Kürt kadın' ifadesinin aşağılayıcı bir söylemle yan yana getirilmesi son derece yanlış, talihsiz ve inciticidir' ifadelerini kullandı.

'Toplumun Değerlerine Saygı Gösterilmeli'

Kürt annelerinin fedakârlığı ve duruşunun hiçbir maddi değerle kıyaslanamayacağını söyleyen Teke, 'Kürt annelerimizin vakarı, ahlakı, duruşu ve fedakârlığı hiçbir maddi zenginlikle kıyaslanamaz. Herkes kullandığı sözlere dikkat etmeli, toplumun değerlerine ve insanların onuruna saygı göstermelidir' diye konuştu.

'Ayrıştırıcı Söylemler Yerine Kardeşlik Dili Güçlenmeli'

Teke açıklamasının sonunda, 'Kürt kadınlarının şerefi, emeği ve güçlü duruşu bu ülkenin ortak değerlerindendir. Bu değerlere yönelik her türlü küçümseyici ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bizler insanları kökenlerine göre değil; karakterlerine, emeklerine ve topluma kattıkları değerlere göre değerlendiren bir anlayışın yanında olmaya devam edeceğiz. Saygı, nezaket ve kardeşlik dili her zaman ayrıştırıcı söylemlerden daha güçlü olacaktır' dedi.

Kaynak : PERRE