Gazeteci ve yazar Ekrem Arpak'ın 28'inci kitabı olan M.K.G Babasının Oğlu 2: Bir Şehrin Uyanışı adlı eserinin Adıyaman'da gerçekleştirilen imza günü etkinliği yoğun katılımla yapıldı. Adıyaman'ın sevilen isimlerinden Ebubekir Erkaya'nın davet ve organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Okurlardan Yoğun Katılım

Adıyaman'da gerçekleştirilen imza gününde Ekrem Arpak ile okurları arasında sıcak ve samimi sohbetler yaşanırken, etkinliğe katılan vatandaşlar kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Etkinlik alanında oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Mehmet Kasım Gülpınar'a Yoğun İlgi

Kitabın merkezinde yer alan ve eserin kahramanı olarak gösterilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a da etkinlikte yoğun ilgi gösterildi. Katılımcıların Gülpınar'a yönelik ilgisi etkinlik boyunca dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Bir Şehrin Değişim Hikâyesi Anlatılıyor

M.K.G Babasının Oğlu 2: Bir Şehrin Uyanışı, Ekrem Arpak'ın ilk 'Babasının Oğlu' kitabının devamı niteliğinde kaleme alınırken, eser ağırlıklı olarak Şanlıurfa'nın değişim sürecine odaklanıyor.

Kitapta, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın şehir yönetimine ilişkin yaklaşımı, kente yönelik vizyonu ve yerel yönetim anlayışı ele alınırken, 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine ilişkin analizlere de yer veriliyor.

Yerel Siyaset ve Kent Dinamikleri İşleniyor

Biyografik-politik inceleme, kent tarihi ve seçim analizlerini bir araya getiren kitapta; Şanlıurfa yerel siyasetinin dinamikleri, kronik sorunlar, çözüm önerileri ile spor, sanat ve kültürel başlıklara ilişkin değerlendirmeler bulunuyor.

Kolay okunabilir ve akıcı bir dille kaleme alınan eser, özellikle yerel siyaset ve bölgesel gelişmeleri takip eden okuyucuların ilgisini çekiyor.

adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE