Yeniden Refah Partisi tarafından düzenlenen 'milli irade imza kampanyası' kapsamında Adıyaman'da bir etkinlik gerçekleştirilecek. Parti yetkilileri, kampanya çerçevesinde vatandaşların imza vererek destek olabileceğini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden, yaptığı davette, kampanyanın 21 Nisan Salı günü Mimar Sinan Parkı önünde kurulacak stantta yapılacağını ifade etti.
'Vatandaşlarımızı İmza Kampanyasına Bekliyoruz'
Çimenden, tüm Adıyamanlıları etkinliğe katılmaya davet ederek, kampanyanın kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
Etkinlik kapsamında kurulacak stantta vatandaşların imza verebileceği ve kampanyaya destek sunabileceği kaydedildi.
