Adıyaman'da, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında afetzedeler için 60 günlük kalıcı konut ve iş yeri hak sahipliği başvuru süreci başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen başvurular kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde belirlenen başvuru ofisleri hizmet vermeye başladı. Duyuruların kentin farklı noktalarına asılmasıyla vatandaşlar bilgilendirilirken, başvuruların yalnızca afetzedelerin kendileri ya da yasal temsilcileri tarafından şahsen yapılacağı bildirildi.

Merkez ilçede kurulan konteyner kentlerdeki ofislerin yanı sıra, Besni, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde de resmi kurum binalarında başvuru kabul ediliyor. Yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların süreci zamana yayarak başvuru yapmaları istenirken, gerekli belgelerle birlikte ilgili ofislere müracaat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Hak sahipliği başvurularının belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda hak kaybı yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD İyileştirme Şube Müdürü Hakan Dursun, 'Şu anda mahkemelik olanlar, mahkemeyle hasar durumu değişenler, az, hasarsız durumda olanlar ve orta hasara, ağır hasara dönenler için başvuru süreci açıldı. Mahkemeyle hasar durumu değişenler bunun içerisinde mücbir sebep de var. Cezaevinde, askerde, hastanede, yurt dışında olanlar da başvuru yapamayanlar tekrardan başvuru yapacak ve ortak taşıyıcılar. Ortak taşıyıcı dediğimiz aynı ortak taşıyıcıya ait iki tane bina, bir tanesi az hasarlı ya da hasarsız, diğeri ağır hasarlı. Ağır hasarlı yıkıldığı zaman ortak taşıyıcı olduğu için diğerine de zararı verdiği anda o durumda onlar da başvuru yapabilecek ve hak sahibi olacaklar. Onlar için hak sahipliği başvurusu açtık. 60 günlük süreç, yasal süreci 60 gün, 60 gün süre boyunca açık kalacak. Üç tane ilçemizde olacak. Kahta, Besni ve Gölbaşı'nda olacak. Adıyaman merkezde de iki tane olmak üzere merkezde K2-A ve K12 konteyner kentimizde merkezde de iki tane yerde başvuru alıyoruz' dedi.

Hak sahipliği başvurusu için gelen bir vatandaş ise 'Ben dilekçe verdim. Dilekçeme sonuç gelmedi, Başvurular çıkınca ben de buraya geldim. Üç yerimiz vardı, üçü de zaten yıkıldı, abimle ortağız, bana çıktı ona çıkmadı. Bu sefer anlaşamıyoruz' diye konuştu.