Adıyaman Belediyesi, kent içi ulaşımı daha konforlu, güvenli ve erişilebilir hale getirmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında belediyenin öz kaynaklarıyla temin edilen 6 adet sıfır Centro model mikrobüs vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ulaşımda Yeni Dönem Başladı

Göreve geldiği günden bu yana Adıyaman'ın temel ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarını sürdüren Başkan Tutdere, toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adımı daha hayata geçirdi.

Daha önce 20 adet sıfır otobüsü kent içi ulaşıma kazandıran Adıyaman Belediyesi, şimdi de 6 yeni mikrobüsle araç filosunu daha da güçlendirdi. Yeni araçlar, özellikle ulaşım talebinin yoğun olduğu Cezaevi ve Bahçecik-TOKİ hattında seferlerine başladı.

Cezaevi Ve Toki Hattına Yeni Araç Takviyesi

Bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayan yeni araçlar, Cezaevi ve Bahçecik-TOKİ hattında vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak.

Modern donanımı ve yolcu konforuna uygun yapısıyla dikkat çeken araçlar sayesinde bölgede yaşanan ulaşım yoğunluğunun azaltılması, seferlerin daha düzenli hale getirilmesi ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Deprem Sonrası Koşullarda Sürdürülen Yatırımlar

6 Şubat depremlerinden en ağır şekilde etkilenen kentlerden biri olan Adıyaman'da, belediye bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken diğer yandan sosyal yaşamı ve kent içi ulaşımı güçlendiren yatırımları da hayata geçiriyor.

Kısıtlı bütçeye ve deprem sonrası ağır koşullara rağmen öz kaynaklarla yapılan araç alımı, Adıyaman Belediyesi'nin hizmet üretme kararlılığının önemli göstergelerinden biri oldu.

Tutdere: 'Hizmet Üretmeye Devam Ediyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni araçların kente hayırlı olmasını dileyerek ulaşım hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Tutdere, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken, ulaşım alanında da yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin evlerine, işlerine ve günlük yaşam alanlarına daha güvenli, daha konforlu şekilde ulaşabilmesi için filomuzu güçlendiriyoruz. Daha önce 20 adet sıfır otobüsü halkımızın hizmetine sunmuştuk. Bugün de belediyemizin öz kaynaklarıyla temin ettiğimiz 6 yeni aracımızı ulaşım filomuza kazandırdık. Bütün zorluklara, depremin yarattığı ağır koşullara rağmen Adıyaman Belediyesi halkı için çalışıyor, hizmet üretmeye devam ediyor.'

'Adıyaman İçin Çalışmaya Devam'

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın her alanda daha güçlü hizmetlerle buluşması için çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

'Yeni araçlarımızın hemşehrilerimize, şehrimizin çocuklarına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizler durmadan çalışacağız; dayanışma içerisinde şehrimizi, insanlarımızı ve halkımızı hem ulaşımda hem de belediyecilik hizmetlerinde hak ettiği yere mutlaka taşıyacağız. Sizlerden aldığımız destekle yorulmadan, ara vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen halkımıza hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz.'

