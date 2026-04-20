Adıyaman Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen projeler kapsamında çiftçilere yönelik destekler sürüyor. 'Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim Koşullarının Sağlanması Projesi' ile 'Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' çerçevesinde düzenlenecek Alet Ekipman ve Makine Dağıtım Töreni'nin 21 Nisan 2026 Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un katılımıyla yapılacak törende, üreticilere tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik çeşitli ekipmanların teslim edileceği belirtildi.

Saat 15.30'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek programın, bölgedeki meyve üretimi ve bağcılığın geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, üreticilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

