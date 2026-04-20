Adıyaman'ın en yoğun bölgelerinden biri olan ve başta Adıyaman Valiliği olmak üzere birçok resmi kurumun bulunduğu Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde uzun süredir devam eden aydınlatma eksikliği vatandaşların tepkisine neden oluyor.

6 Şubat depremlerinde yıkımın en yoğun yaşandığı bölgeler arasında yer alan Alitaşı Mahallesi'nde, Bozbey Caddesi başta olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklarda sokak aydınlatmalarının yetersiz olduğu ifade edildi. Mahalle sakinleri, özellikle gece saatlerinde bölgenin karanlıkta kalmasının hem yayalar hem de sürücüler açısından ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığını belirtti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, caddelerdeki aydınlatma yetersizliğinin trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu ifade ederek, deprem sonrası bölgede yürütülen yerinde dönüşüm çalışmalarıyla birlikte altyapı sorunlarının da devam ettiğini dile getirdi.

Muhtar İlik açıklamasında, 'Caddelerimizin karanlık olması kazalara sebebiyet vermektedir. Özellikle deprem sonrası mahallemizde yerinde dönüşüm çalışmaları yapılmış olmasına rağmen sokak ve caddelerimizdeki aydınlatma sorunu devam etmektedir. Bu durum hem araç sürücüleri hem de mahalle sakinleri için ciddi bir can güvenliği sorunu oluşturmaktadır' ifadelerini kullandı.

Mahallede Adıyaman Valiliği başta olmak üzere çok sayıda resmi kurumun bulunduğunu hatırlatan İlik, Bozbey Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ve Abopaşa Deresi mevkilerinin araç trafiğinin yoğun olduğu alanlar olduğunu belirtti.

İlik, söz konusu bölgelerde geceleri görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğünü ifade ederek, 'Gerek esnafımızın ticari güvenliği gerekse bu yolları kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız açısından ciddi riskler oluşmaktadır. Neredeyse zifiri karanlığa varan koşullarda kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz için yaşamsal tehlike riski bulunmaktadır' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden gelen şikâyetlerin ilgili kurumlara iletilmesine rağmen herhangi bir iyileştirme yapılmadığını ifade eden İlik, aydınlatma çalışmalarının henüz tamamlanmadığını söyledi.

Muhtar Mustafa İlik, açıklamasının devamında, 'Vatandaşlarımızın daha önce yaptığı başvuruların dikkate alınmadığını ve aydınlatma işlemlerinin gerçekleştirilmediğini görmekteyiz. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan önce gerekli ışıklandırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Mevcut aydınlatma sistemleri yetersiz olup, adeta sembolik düzeyde yanmaktadır. Kalıcı ve standartlara uygun aydınlatma direklerinin kurulması için belediye ve ilgili enerji dağıtım şirketi tarafından gerekli çalışmaların acilen yapılmasını istiyoruz' ifadelerine yer verdi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise özellikle gece saatlerinde yaşanan aydınlatma yetersizliğinin hem yaya hem araç trafiğini olumsuz etkilediğini belirterek, sorunun çözülmesini talep ediyor.

