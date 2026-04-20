Diyarbakır'da 6 Mart - 3 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, yaklaşık 6000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinden yoğun katılımın sağlandığı organizasyonda, Adıyaman'ı temsil eden sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekmiştir.

Şampiyona kapsamında yapılan müsabakalar sonucunda Adıyamanlı sporcular 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmıştır.

Dereceye giren sporcular şu şekildedir:

Menessa Kara - Kick Light 37 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu

Kaan Özdemir - Light Contact 69 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü

Büşra Demir - Kick Light 50 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü

Mehmet Şah Issı - Kick Light 37 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü

Elde edilen dereceler doğrultusunda sporcular, Uluslararası Turkish Open Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştır.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, derece elde eden sporcular ve antrenörleri makamında kabul ederek tebrik etmiş, sporculara çeşitli hediyeler takdim etmiştir. Ziyarette, sporcuların ulusal ve uluslararası alanda başarılarının devamına yönelik temenniler dile getirilmiştir.

Kaynak : PERRE