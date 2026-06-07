Fenerbahçe'de büyük ilgi gören seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken, sandığa 27 bini aşkın üye gitti. Toplam 27 bin 387 oyun kullanıldığı seçimde 27 bin 172 oy geçerli sayıldı. 135 oy geçersiz, 80 oy ise boş çıktı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, seçim sürecinin yüksek katılımla tamamlandığını belirterek sonuçların camiaya hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım: 'Kazanan Fenerbahçe'dir'

Seçim zaferinin ardından kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, konuşmasına birlik ve beraberlik mesajları vererek başladı.

Seçimin kazananının kendisi değil Fenerbahçe camiası olduğunu ifade eden Yıldırım, 'Kazanan Fenerbahçe'dir. Hakan Safi Bey ve tüm Fenerbahçelilerin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Birbirimize sarılacağız. Ayrışmak yanlış. İçimizde ayrışmayacağız ve buna müsaade etmeyeceğiz' dedi.

Kongre öncesinde verdiği şampiyonluk sözünü yineleyen Yıldırım, takımın ihtiyaç duyduğu transfer ve takviyelerin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini belirterek, 'Sözümüz söz, şampiyonluk. Gerekli olan takviye neyse 15 gün içinde yapacağız. Bugün bizi rekor oyla seçtiniz. Bu güvene layık olacağız. Şampiyonluk borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Hakan Safi'den tebrik mesajı

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından rakibi Aziz Yıldırım'ı tebrik eden Hakan Safi de yaptığı açıklamada, kongre üyelerinin tercihine saygı duyduğunu söyledi.

Safi, 'Camiamız böyle istedi. Fenerbahçe'ye yeni bir heyecan ve enerji getirmek için yola çıktık. Ciddi yatırım ve transfer projeleri ortaya koyduk. Takdir Fenerbahçe camiasınındır. Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum' diye konuştu.

8 yıl sonra yeniden başkan

Daha önce uzun yıllar Fenerbahçe Başkanlığı görevini yürüten Aziz Yıldırım, bu sonuçla birlikte 8 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli kulübün başına geçti. Yıldırım'ın dönüşü, kongre salonunda bulunan üyeler tarafından uzun süre alkışlandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Fenerbahçe camiasında yeni dönemin hazırlıkları başlarken, gözler yönetimin önümüzdeki günlerde atacağı adımlara ve transfer çalışmalarına çevrildi.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi

Aziz Yıldırım'ın seçimlerde kazanan yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Mehmet Selim Kosif.

Kaynak : PERRE