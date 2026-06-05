Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde gerçekleştirilen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcular önemli dereceler elde etti. 330 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, farklı kategorilerde ilimizi başarıyla temsil etti.

Şampiyonada; Melike Güler Volo Geleneksel Tekler kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Muhammed Emir Kaya Volo Geleneksel Tekler kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Talha Örücü Volo Kombine kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Dilan Yılmaz da aynı kategoride Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Elde edilen dereceler, Adıyaman'da bocce branşında yürütülen çalışmaların ve sporcuların özverili emeklerinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, gençlerin Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarının gurur verici olduğunu ifade etti.

Elüstü, sporcuların disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE