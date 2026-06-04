Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde hizmet veren Adıpayam Kadın Kooperatifi satış ofisini ziyaret eden Başkan Tutdere, satış noktasında incelemelerde bulunarak kooperatif üyeleriyle sohbet etti.

'Kadın emeği vatandaşlarla buluşuyor'

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Adıpayam Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulduğu ofiste, Adıyaman bademinden hazırlanan badem şekeri, çeşitli çikolata ürünleri, topak helvası ve kadın üreticilerin hazırladığı yöresel ürünler vatandaşlarla buluşuyor.

Kısa süre içerisinde vatandaşların ilgi gösterdiği noktalardan biri haline gelen satış ofisinde ürünler hakkında bilgi alan Başkan Tutdere, kadınların üretim süreçlerine katkı sunmasının önemine vurgu yaptı.

'Kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesini önemsiyoruz'

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, kadın emeğinin desteklenmesinin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Tutdere, 'Biz yalnızca altyapı hizmeti üreten bir belediye değiliz. Kadın dayanışmasını güçlendiren, kadın emeğini destekleyen ve her alanda üretimi önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz' dedi.

'Üreten kadınlara teşekkür etti'

Adıpayam Kadın Kooperatifi'nin Adıyaman'ın yöresel ürünlerinin tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Tutdere, kooperatif bünyesinde emek veren kadınlara teşekkür etti.

Tutdere, 'Bu kooperatifi ayakta tutan, Adıyaman'ın lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran tüm kadın arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Satış ofisimizin şehrimize, kadın üreticilerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

'Vatandaşlara destek çağrısı'

Başkan Tutdere, vatandaşları Adıpayam Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünleri tercih ederek kadın üreticilere destek olmaya davet etti.

Adıyaman Belediyesi tarafından desteklenen kooperatifin, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi ve yerel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçladığı belirtildi.

Kaynak : PERRE