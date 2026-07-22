Adıyaman'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkez ve Kahta ilçesinde meydana gelen hırsızlık ile dolandırıcılık olaylarına karıştığı öne sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışma, kentte meydana gelen farklı olayların aydınlatılmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ile Kahta ilçesinde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin tamamlanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin bağlantılı olduğu iddia edilen olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.