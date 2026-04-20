Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, yolların açılmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasının ardından Nemrut Dağı'ndaki Kommagene Krallığı'na ait devasa heykeller 2 bin 206 metrelik rakımda misafirlerini ağırlamaya başladı. Kış aylarında bölgede etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların tekrar açılmasının ardından ören yeri, yeni sezonun ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Arkeolog Tur Rehberi İbrahim Sarısu rehberliğinde Rusya, Çin, Moldova, Tataristan, Özbekistan, Macaristan, Litvanya, Balerus, İtalya, Mali gibi ülkelerden gelen sanatçı, yazar ve ressamlar, 'Nemrut ve Mezopotamya'nın tanıtımı için geniş faaliyet göstereceğiz' sözlerini kullandı.

Kitap hakkında açıklamalarda bulunan ve antik mimari üzerine 9 kitabı bulunan Rus Yazar ve Belgeselci Maksim Gaubets, 'Mezopotamya'ya Ruslar ve Rusça konuşan ülke insanları gelecek. Nemrut'tan başlayarak tarihin sıfır noktası olarak tarihte yerini alan Yukarı Mezopotamya'yı görmeye gelecekler.

Rusların çoğu bu tarihi mirastan habersiz. Bizim kitap, belgesel ve yayınlarımızdan, sergilerimizden sonra yoğun talepler geçecektir. Ben kendimi Mezopotamyalı kabul ediyorum. Çünkü uygarlığa buradan yürümeye başladık' sözlerini kullandı.

Ressam, Organizatör Tataristanlı Aygül Okutan da, 'Ekip olarak Mezopotamya'nın uluslararası tanıtımı için değişik ülkelerde sergiler açtık. Nemrut Heykelleri büyük ilgi gördü. Çalışmalarımız devam ediyor. Adıyaman'da ressamlarımızın kaleminde çıkan Kommagene eserlerini sergilemek isteriz' diye konuştu.