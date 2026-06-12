Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı 2. dönem hayvancılık destekleme başvurularının devam ettiğini belirterek yetiştiricilere son başvuru tarihi uyarısında bulundu. Desteklemelerden yararlanmak isteyen büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin işlemlerini 15 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 2025 yılı 2. dönem hayvancılık destekleme başvurularının devam ettiği bildirildi. Duyuruya göre büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde bireysel yetiştiriciler başvurularını İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapacak. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Süt Üreticileri Birliği üyeleri ise başvurularını üyesi oldukları birlikler aracılığıyla gerçekleştirecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde ise, koyun ve keçi yetiştiricilerinin başvurularını Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne yapmaları gerekiyor.

Yapılan açıklamada, desteklemelerden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin son başvuru tarihi olan 15 Haziran 2026'ya kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabileceğini belirtti.

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Kaynak : PERRE