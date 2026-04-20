Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, sendikaların gerçekleştirdiği iş bırakma eylemlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla yapılan eylemlerin farklı benzetmelerle hedef alınmasını eleştiren Ertaş, bu tür kıyaslamaların yanlış olduğunu ifade etti.

Ertaş, özellikle bazı çevrelerce dile getirilen, 'polis karakoluna saldırı sonrası polisin göreve gitmemesi' benzetmesinin yerinde olmadığını savunarak, öğretmenlerin kolluk görevlisi olmadığını ve eğitim çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin artık çok daha ciddi biçimde ele alınması gerektiğini kaydetti.

'Amaç farkındalık oluşturmak'

İbrahim Ertaş, sendikaların iş bırakma eylemine ilişkin değerlendirmesinde, eylemin temel amacının kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Ertaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Sendikaların iş bırakma eylemi 'farkındalık' oluşturma amacı taşımaktadır.

'Polis karakoluna saldırı olduğunda bir gün sonra polisin göreve gitmemesi' teşbihi, abes bir mukayesedir!

Öğretmen kolluk görevlisi midir?

Meslektaşlarımız, öğretmenlerin ve öğrencilerin katledilmesine kadar varan şiddet hadiselerine dikkat çekmek istiyor.

Bunu göremiyor musunuz?'

'Son 10 yılda kaç öğretmen görevi başında katledildi'

Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının hafife alınamayacağını vurgulayan Ertaş, son yıllarda görev başındaki öğretmenlere yönelik yaşanan saldırıların ciddiyetine işaret etti.

Ertaş, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

'Dönün bir bakın, sadece son 10 yılda kaç tane öğretmenimiz görevi başında katledildi!

Hiç merak etmeyin!

Okullarımızın, öğrencilerimizin, eğitimimizin selameti konusunda ikaz edilmesi gerekmeyen tek meslek grubu öğretmenlerimizdir.'

'Yasal ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır'

Okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı yalnızca tartışma yürütmenin yeterli olmadığını ifade eden Ertaş, yasal ve güvenlik boyutunda somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Ertaş, öğretmenin eğitim sürecindeki etkisinin artırılmasının da zorunlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Okullarda yaşanan şiddet hadiselerini önlemeye yönelik yasal ve güvenlik tedbirleri İllaki alınmalıdır, alınacaktır.

Ancak öğretmeni itibarlı kılmadan, eğitim sürecinde öğretmenin etkisini artırmadan alınacak hiçbir tedbir beklenen sonucu sağlamayacaktır.'

'Öğretmene kıymayın'

Öğretmenlerin haklı tepkilerinin abes kıyaslamalarla rencide edilmemesi gerektiğini söyleyen Ertaş, öğretmenin toplumdaki saygınlığının korunmasının çocukların geleceği açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Ertaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Fakat öğretmenlerimizin haklı feryatlarını dile getirmek için ortaya koyduğu eylem ve etkinlikleri, işte böylesi abes mukayeselerle rencide eder ve öğretmeni toplum nezdinde mahkûm etmeye çalışırsanız 'Öğretmenin Saygınlığına' bir darbe de siz vurmuş olursunuz!

Yapmayın!

Öğretmene kıymayın!

Çocuklarımıza kıymayın!

Öğretmene vereceğiniz değer, aslında çocuklarımıza

Kaynak : PERRE