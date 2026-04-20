Adıyaman'da ekolojik yıkıma karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Tükettiğimiz Dünya: Documentarist Ekoloji Buluşmaları' düzenleniyor. 20-21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde belgesel film gösterimleri, söyleşiler ve çocuklara yönelik ekoloji temalı etkinlikler yer alacak.

Eğitim Sen ortaklığında; KESK, TMMOB ve Adıyaman Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen buluşmalar, doğa ile kurulan ilişkinin yol açtığı tahribat, eşitsizlik ve krizlere dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Etkinlikler, Adıyaman Belediyesi Abdülhamit Han Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da gerçekleştirilecek belgesel gösterimleriyle başlayacak.

Çocuklara yönelik ekoloji atölyeleri ise Hayat Parkı'nda, Şehir Dedektifi işbirliğiyle düzenlenecek.

Organizasyon kapsamında, ekolojik krizin yalnızca doğayı değil; emeği, yaşamı ve geleceği tehdit ettiğine vurgu yapılırken, kolektif mücadele ve dayanışma zeminlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programın, CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklendiği belirtildi.

Buluşmalarda ayrıca, yaşamını belgesel sinemaya ve toplumsal mücadelelere adayan Hakan Tosun'un da saygı ve özlemle anılacağı ifade edildi.

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi tarafından yapılan açıklamada, tüm halk etkinliklere davet edildi.

