Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği'nde; öğrencilerimizin bilimsel düşünme, araştırma ve proje üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında hazırlanan projeler sergilendi.
Öğrenciler, danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları projeleri ziyaretçilere sunarak bilgi paylaşımında bulundu.
Proje stantlarını gezerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerin ortaya koyduğu emek ve başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Okul Müdürü Ebubekir Akbaş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Müftüsü Süleyman Turul ile şube müdürleri İsmail Öner, Dr. Mehmet Dağ, Mehmet Turan ve Mustafa Yetiş, Sinan Demir katıldı.
