Adıyaman'da, Kahta Halkbank Şubesi önünde yaşanan yoğunluk, hesap açtırmak isteyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturmasına neden oluyor. 1 Temmuz'dan itibaren yaşlı ve engelli maaşlarının Halkbank üzerinden ödenecek olması sebebiyle özellikle kırsal bölgelerden gelen vatandaşlar, işlemlerini tamamlayabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren banka önünde bekliyor. Sıra kaybetmemek için uzun süre alandan ayrılamayan yaşlı ve engelli vatandaşların bekleyişi sürerken, Aktaşlar Kebap İşletme Sahibi Mustafa Aktaş anlamlı bir davranışa imza attı.

Öğle saatlerinde banka önüne gelen Aktaş, bekleyen vatandaşlara dürüm ve ayran ikramında bulundu.

Vatandaşlar yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, gösterilen duyarlılık nedeniyle Mustafa Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak : PERRE