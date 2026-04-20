Adıyaman İl Özel İdaresi'nin il genelinde kırsal kesimde yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek amacıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile birim müdürlerinin katıldı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi'nin il genelinde kırsal kesimde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği son aşama, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ile devam eden projeler değerlendirildi.

Ayrıca, önümüzdeki süreçte atılması planlanan adımlar üzerinde duruldu.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 'Kırsal kesime yönelik hizmetlerini ihtiyaç odaklı ve vatandaş öncelikli bir anlayışla sürdüren Adıyaman İl Özel İdaresi, il genelinde yaşam kalitesini artırmak ve toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha üst seviyelere taşımak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor' ifadelerine yer verildi.

