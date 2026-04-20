Kahta'da TPAO Atatürk İlkokulunda, Bayrak Sevgisi Haftası kapsamında öğrencilerde milli birlik ve beraberlik bilincini pekiştirmek amacıyla program düzenlendi.

Etkinlikte bayrak sevgisi, vatan bilinci ve İstiklal Marşı'nın önemi vurgulanarak öğrencilerin millî ve manevi değerler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programda yaptığı konuşmada, bayrağın bağımsızlığın ve millet olma şuurunun en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti. Bu değerlerin küçük yaşlardan itibaren öğrencilere kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Başli, birlik ve beraberlik ruhunun her koşulda korunması gerektiğini vurguladı. Güçlü bir geleceğin ancak millî ve manevi değerlere sahip çıkan nesillerle mümkün olacağını dile getirdi.

Programın hazırlanmasında emeği geçen Okul Müdürü Mehmet Reşat Şahin başta olmak üzere okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, katılımcılara başarılar diledi.

