Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı. Göreve geldiği süreçte dosyanın tüm yönleriyle yeniden incelenmesini sağlayan Başsavcı Cansu'nun, soruşturmada 'ucu nereye dokunursa dokunsun' anlayışıyla hareket ettiği ve bu kararlılığın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı belirtildi. Sosyal medyada ve kamuoyunda Cansu'nun çalışmaları, adalete güveni güçlendiren bir yaklaşım olarak değerlendirilerek takdir topladı.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen son çalışmalarda, yıllardır sonuç alınamayan dosya kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bu kapsamda dikkat çeken gelişmelerden biri de Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen adli süreç oldu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçilirken, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sonel hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamalarıyla işlem başlatıldığı ve gözaltı kararı verildiği açıklandı. Sonel'in Elazığ'da gözaltına alındığı, sağlık kontrolünün ardından Erzurum'a götürülerek işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, dijital veriler, kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinin yeniden incelendiği, dosyada yeni bulgulara ulaşıldığı öğrenildi. Başsavcılığın, elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Zeinal Abakarov: Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı.

Engin Yücer: Eski polis memuru, Zeinal Abakarov'un üvey babası.

Cemile Yücer: Zeinal Abakarov'un annesi.

Erdoğan Elaldı: Dönemin Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı.

Mustafa Türkay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu.

Gökhan Ertok: Eski polis memuru (ihraç), soruşturma sürecinde bağlantısı incelenen isim.

Şükrü Eroğlu: Dönemin Tunceli Valisi'nin koruması.

Celal Altaş: Tunceli'de yaşayan ve ABD bağlantılı olduğu belirtilen bir şahsın babası.

Nurşen Arıkan: Celal Altaş'ın eşi.

Ferhat Güven: Vali ile bağlantısı olduğu iddia edilen şahıs.

Hakkında Adli Kontrol Kararı Uygulanan İsimler ise Şöyle:

Uğurcan Açıkgöz: Kamera kayıtlarında yer aldığı belirtilen, olayla bağlantısı araştırılan şüpheli

Savaş Gültürk: Munzur Üniversitesi'nde kamera sistemlerinden sorumlu görevli

Süleyman Önal: Üniversitede kamera sistemlerinden sorumlu görevli

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Ebru Cansu'nun dosyayı çok yönlü şekilde ele aldığı, yeni delillerin değerlendirilmesiyle birlikte sürecin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Kamuoyunda ise Cansu'nun yürüttüğü soruşturma 'adaletin yeniden tesisi' olarak değerlendiriliyor.

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun dosyası, Türkiye'de en çok takip edilen adli süreçlerden biri olarak öne çıkarken, ailesi ve insan hakları çevreleri sürecin aydınlatılması çağrılarını sürdürüyor.

Gülistan Doku olayı nedir?

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kayboldu. O gün son olarak öğretmeninin evinden ayrıldığı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile görüştüğü ve ardından Munzur Üniversitesi yönüne giden minibüse bindiği tespit edildi. İlk aşamada yürütülen soruşturmada HTS kayıtları, MOBESE görüntüleri ve tanık ifadeleri detaylı şekilde incelendi.

Yapılan teknik çalışmalarda son sinyalin Sarı Saltuk Viyadüğü-Dinar Köprüsü hattından alındığı belirlendi. Uzunçayır Barajı çevresinde yürütülen yoğun arama faaliyetlerine rağmen Gülistan'a ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Dosyaya ilerleyen süreçte eklenen yeni beyanlar, dijital incelemeler ve bilirkişi raporları ise olayın seyrine ilişkin farklı ihtimalleri gündeme taşıdı. İntihar ihtimalinin dışında, olayın organize unsurlar içerebileceğine dair değerlendirmeler dosyada dikkat çekerken; araç hareketleri, telefon sinyalleri, silinen sosyal medya kayıtları ve bazı bağlantıların yeniden incelenmesi soruşturmanın yönünü değiştiren başlıklar arasında yer aldı.

