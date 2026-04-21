Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. 16 Nisan'da motorin litre fiyatına yapılan 4,04 TL'lik indirimin etkisi sürerken, fiyatlar pompada sabit kaldı.
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik yakından takip edilirken, şehirlere göre güncel fiyatlar da netleşti.
Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 64,84 TL
Motorin: 73,91 TL
LPG: 35,44 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,70 TL
Motorin: 71,59 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,56 TL
Motorin: 71,45 TL
LPG: 34,39 TL
ANKARA
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 72,71 TL
LPG: 34,87 TL
İzmir
Benzin: 63,94 TL
Motorin: 72,99 TL
LPG: 34,79 TL
Fiyatların şehirler arasında küçük farklılıklar gösterdiği görülürken, sürücüler yeni bir indirim beklentisini sürdürüyor.
Kaynak : PERRE