Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Cendere Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sevda Yayla'nın vefatı dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştirildi. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen Sevda Yayla'nın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, merhume öğretmenin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilerek sabır temennisinde bulunuldu.

Eğitim camiasında üzüntüye neden olan vefatın ardından, Yayla'nın meslek hayatı boyunca öğrencilerine sunduğu katkılar da anıldı.

Yetkililer, Sevda Yayla'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Kaynak : PERRE