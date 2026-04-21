Adıyaman Fırıncılar Esnaf Odası, 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu öncesinde mevcut Birlik Başkanı Ziya Duranay'a destek açıklamasında bulundu.

Adıyaman Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Erhan Dağcı ve beraberindeki heyet, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Adıyaman Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Erhan Dağcı, Duranay'ın görev süresi boyunca sergilediği yönetim anlayışıyla esnaf camiasının güvenini kazandığı belirtti.

Başkan Dağcı, 'Samimi, dürüst, çalışkan ve çözüm odaklı yaklaşımıyla esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olan Ziya Duranay, önemli hizmetlere imza atmıştır' ifadelerine yer verildi.

Duranay'ın tecrübesi ve birleştirici tutumuna dikkat çekilen açıklamada, yeniden göreve gelmesinin teşkilat ve esnaf açısından faydalı olacağı vurgulandı.

Ayrıca, 3 Mayıs 2026'da yapılacak genel kurulda Ziya Duranay'ın destekleneceği kamuoyuna saygıyla duyurularak, seçim sürecinin kardeşlik ve dayanışma içerisinde geçmesi temennisinde bulunuldu.