Adıyaman Üniversitesi'nde 'Yapay Zekâ ve Dönüşüm: Turizme Yansımaları' konulu panel yoğun katılımla gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Turizm Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, yapay zekânın turizm sektöründeki etkileri değerlendirildi.

Panelin açılış konuşmasını Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ yaptı. Sabbağ, turizmde dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek yapay zekânın gelecekte sektöre yön vereceğini ifade etti.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Panelde Prof. Dr. Gökçe Yüksek, Doç. Dr. Çağdaş Ertaş ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanlar, yapay zekânın turizmde kullanım alanları, sektörel dönüşüm ve yenilikçi uygulamalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

