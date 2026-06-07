Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOBB Nefes Kredisi uygulamasının yeniden hayata geçirildiğini açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve anlaşmalı bankaların iş birliğiyle yürütülecek program kapsamında, oda ve borsalara kayıtlı KOBİ'lerin uygun koşullarla kredi desteğinden yararlanabileceği bildirildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden uygulamaya alındığını açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen kredi programı kapsamında, TOBB'a bağlı oda ve borsalara kayıtlı işletmeler uygun koşullarla finansman desteğinden faydalanabilecek.

'İşletmelerimize Nefes Olacak'

ATSO tarafından yapılan açıklamada, işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla yürütülen çalışmaların sonuç verdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan girişimler neticesinde şirketlerimize nefes aldıracak TOBB Nefes Kredisi yeniden açılmıştır. Üyelerimizin bu imkândan en etkin şekilde yararlanmasını önemsiyoruz. İş dünyamızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması adına gösterilen çaba için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz.'

Kredi Detayları Açıklandı

Program kapsamında işletmelere azami 3 milyon TL kredi imkânı sağlanacak. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere en fazla 48 ay vadeyle kullanılabilecek.

Faiz oranı ise 24 aya kadar vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 olarak uygulanacak.

100 Milyar TL'lik Hedef

TOBB Nefes Kredisi'nin ilk aşamasında 25 milyar TL'lik kaynağın iş dünyasının kullanımına sunulduğu, yıl içinde yapılacak ek düzenlemelerle toplam kredi hacminin 100 milyar TL'ye ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Başvurular Bankalar Üzerinden Yapılacak

Kredi başvurularının Akbank, DenizBank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Kaynak : PERRE