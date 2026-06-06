Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu tarafından, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 'Adıyaman Arkeolojisi ve Kültürel Miras Paneli: Geçmişten Günümüze Kültürel Mirasın Korunması, Tanıtımı ve Yerel Sorumluluk' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ile Adıyaman merkez ve köylerinde görev yapan muhtarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Beste Tomay tarafından proje hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Panel kapsamında Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirası farklı yönleriyle ele alındı. İlk oturumda Prof. Dr. Sabahattin Ezer, 'Adıyaman'ın Erken Dönem Arkeolojisi' başlıklı sunumunda bölgenin tarih öncesinden günümüze uzanan arkeolojik geçmişini değerlendirdi. Prof. Dr. Kahraman Yağız ise 'Kommagene Bölgesi'ndeki Hellenistik ve Roma Dönemi Yapıları' konulu sunumunda bölgenin kültürel ve mimari mirasına ilişkin bilgiler paylaştı.

Dr. Öğr. Üyesi Beste Tomay da 'Perre Antik Kenti: Bir Arkeolojik Mirasın İzinde' başlıklı sunumunda Perre Antik Kenti'nin tarihi önemi ile bölgede sürdürülen çalışmaları anlattı.

Panelin ikinci bölümünde kültürel mirasın korunmasına yönelik güncel konular ele alındı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 'Koru, Bildir, Sahip Çık: 2863 Sayılı Kanun Kapsamında Kültürel Mirasın Korunması' başlıklı sunumunda kültürel varlıkların korunmasında toplumsal sorumluluklara dikkat çekti.

Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Alişan Bal ise 'Kaçak Kazılarla Mücadele ve Koruyucu Yaklaşımlar' konulu sunumunda tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Program kapsamında ayrıca Vehbi Koç Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda, Adıyaman'ın tarihi ve arkeolojik değerlerini yansıtan fotoğraflardan oluşan 'Kadrajda Adıyaman Arkeolojisi' adlı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Panel, katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE