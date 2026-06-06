T.C. İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve operasyonlar kapsamında 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmalar, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütüldü.

Operasyonların Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Tekirdağ'da düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yakalanan şüphelilerin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerinin ve örgüte finansal destek sağladıklarının tespit edildiği bildirildi.

Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ile çeşitli finansal varlıkların ele geçirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonda görev alan emniyet birimleri, istihbarat görevlileri, MİT personeli, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen personelin çalışmalarının takdir edildiği ifade edildi.

Kaynak : PERRE