Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde hizmet veren Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tutdere, öğrencilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tutdere, 'Kahtalı Mıçe Parkı içerisindeki Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nde sevgili öğrencilerimizi ziyaret ettim. Kütüphanenin huzurlu ortamında yükselen o muazzam çalışma enerjisine ve gözlerdeki başarma inancına şahit olmak, bu şehir için verdiğimiz tüm emeklere değer' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE