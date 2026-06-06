İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde Rahmi Koç tarafından sarf edildiği belirtilen ifadelerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama' suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama' suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır.'

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili görüntüler ve kamuoyuna yansıyan iddiaların inceleneceği öğrenildi.

Soruşturma süreciyle ilgili gelişmelerin, yapılacak inceleme ve değerlendirmelerin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak : PERRE