Adıyamanlı Dr. Nurettin Fırat tarafından kurulan Eko Uluslararası Yardım Derneği, yürüttüğü insani yardım çalışmalarıyla dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerine erişimin son derece sınırlı olduğu bölgelerde faaliyet gösteren dernek, hem tıbbi destek sağlıyor hem de sosyal yardımlarla özellikle çocukların yaşamına dokunuyor.

GENİŞ COĞRAFYADA SAHA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Dernek ekipleri, Afrika'dan Asya'ya, ulaşımı zor kırsal bölgelerden kriz bölgelerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyor. Gönüllü sağlık ekipleri, gittikleri yerleşim alanlarında ücretsiz muayene yaparak hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlıyor. İlaç temini ve temel sağlık kontrolleri de saha çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM VE İLK TEMAS

Zorlu koşullarda gerçekleştirilen bu ziyaretlerde, birçok kişinin hayatında ilk kez doktorla karşılaştığı belirtiliyor. Sağlık taramalarının yanı sıra, özellikle çocuklara yönelik yapılan yardım faaliyetleri dikkat çekiyor. Oyuncak, kırtasiye ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığı programlarda çocukların yaşadığı sevinç, çalışmalara ayrı bir anlam katıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Dernek, yalnızca anlık yardımlar değil, sürdürülebilir sağlık ve sosyal destek hedefiyle hareket ediyor. Bölge halkına temel sağlık eğitimi verilmesi, hijyen bilincinin artırılması ve korunabilir hastalıkların önlenmesi için bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor.

'İNSANLARIN YALNIZ OLMADIĞINI HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ'

Eko Uluslararası Yardım Derneği'nin kurucusu Dr. Nurettin Fırat, çalışmaların insani bir sorumluluk bilinciyle sürdüğünü belirterek, 'Ulaştığımız her bölgede sadece sağlık hizmeti vermiyoruz, aynı zamanda insanların yalnız olmadığını hissettirmeye çalışıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

ADIYAMAN'DAN DÜNYAYA UZANAN İYİLİK HAREKETİ

Adıyaman'dan başlayan bu gönüllü iyilik hareketi, her geçen gün daha fazla ülkeye ulaşarak binlerce insanın hayatına dokunuyor. Dernek, hem sağlık alanında hem de insani yardım çalışmalarında uluslararası ölçekte faaliyetlerini genişletmeyi sürdürüyor.

SON BİR YILDA GENİŞ KAPSAMLI FAALİYETLER

Eko Uluslararası Yardım Derneği, son bir yıl içerisinde hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü insani yardım çalışmalarıyla dikkat çekti. Dernek, başta Afrika, Orta Doğu, Asya ve Avrupa'nın çeşitli kriz bölgeleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik çok yönlü destek programlarını hayata geçirdi.

KRİZ BÖLGELERİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Derneğin faaliyet alanları arasında Tanzanya, Myanmar (Arakan/Rohingya kampları), Suriye, Uganda, Yemen, Somali, Afganistan, Ukrayna, Balkanlar, Filistin ve Gazze gibi insani krizin yoğun yaşandığı bölgeler yer aldı. Ayrıca Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde de sosyal yardım ve destek çalışmaları sürdürüldü.

SU KUYULARI VE SÜT KEÇİSİ PROJESİ

Yürütülen projeler kapsamında, temiz suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde su kuyusu açma çalışmaları gerçekleştirilerek temel yaşam ihtiyacına katkı sağlandı. Özellikle Afrika'da uygulanan 'Süt Keçisi Projesi' ile hem bebeklerin beslenme ihtiyacının karşılanması hem de ailelere uzun vadeli ekonomik destek sağlanması hedeflendi. Proje kapsamında verilen keçilerin süreç sonunda ailelere bırakılmasıyla sürdürülebilir bir yardım modeli oluşturuldu.

EĞİTİM VE KADINLARA YÖNELİK DESTEKLER

Eğitim alanında ise yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilere burs desteği verilirken, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik girişim destek programları da hayata geçirildi. Sağlık alanında ise ihtiyaç sahibi hastaların tedavi süreçlerine hem Türkiye'de hem de yurt dışında katkı sağlandı.

GIDA VE TARIMSAL DESTEK ÇALIŞMALARI

Tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla bazı ülkelerde üretim odaklı projeler yürütülürken, gıda krizinin yaşandığı bölgelerde gıda yardımları ve temel sağlık hizmetleri ulaştırıldı.

FARKINDALIK VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Dernek ayrıca afetler, savaşlar ve insani krizlere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla konferanslar, eğitim programları ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenledi. Bu kapsamda hem saha çalışmaları hem de akademik içerikli eğitimlerle toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GENİŞLEME HEDEFİ

Eko Uluslararası Yardım Derneği, insani yardım çalışmalarını sürdürülebilirlik, yerinde destek ve bilinçlendirme ilkeleri çerçevesinde genişleterek sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLİYOR

Ayrıca dernek yetkilileri, sosyal medyada @dr.enternasyonal hesabı üzerinden de faaliyetlerin takip edilebileceğini belirterek, isteyen vatandaşların buradan iletişime geçebileceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE