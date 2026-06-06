Petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzinin litre fiyatında indirim yapıldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinde litre başına 2 lira 10 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Ancak eşel mobil sistem uygulaması nedeniyle söz konusu indirimin 53 kuruşluk bölümü pompa fiyatlarına yansıdı.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62 lira 97 kuruşa, Anadolu Yakası'nda ise 62 lira 82 kuruşa geriledi.

6 Haziran itibarıyla bazı illerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde açıklandı:

Benzin (TL/Lt) Motorin (TL/Lt) Otogaz (TL/Lt)

İstanbul Avrupa 62,97 66,33 31,99

İstanbul Anadolu 62,82 66,20 31,39

Ankara 63,92 67,45 31,97

İzmir 64,20 67,72 31,79

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'de gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanan rafineri satış fiyatı üzerinden belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının oluşumunda ise Akdeniz piyasasında yayımlanan ürün fiyatları ile döviz kuru verileri dikkate alınıyor.

Kaynak : PERRE