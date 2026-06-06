Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Hafta sonu nedeniyle iç piyasalarda işlem yapılmazken, altın fiyatları son işlem günündeki seviyelerini korudu.

6 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram altın 6 bin 408,30 TL alış ve 6 bin 409,16 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Küçük yatırımcıların tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan çeyrek altın ise 10 bin 403,63 TL alış ve 10 bin 650,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 20 bin 742,24 TL, satış fiyatı ise 21 bin 301,90 TL olarak kaydedildi.

Tam altın 41 bin 694 TL alış ve 42 bin 382 TL satış fiyatıyla işlem görürken,

Cumhuriyet altını ise 43 bin 81 TL alış ve 43 bin 748 TL satış fiyatından alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda altının seyrini belirleyen ons altın fiyatı da 4 bin 329,21 dolar alış ve 4 bin 329,79 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda yeni haftanın başlamasıyla birlikte yatırımcıların gözü, uluslararası piyasalarda ons altının performansı ve buna bağlı olarak iç piyasadaki fiyat hareketlerinde olacak.

Kaynak : PERRE