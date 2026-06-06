Adıyaman ve ilçelerinde önümüzdeki iki gün boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde 6 Haziran'da en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık ise 34 derece olacak. 7 Haziran'da da parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi ve sıcaklığın 21 ila 34 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.
Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
6 Haziran Cumartesi Günü İlçelerde Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 21 / 34°C
Besni: 20 / 29°C
Çelikhan: 15 / 26°C
Gerger: 21 / 31°C
Gölbaşı: 17 / 32°C
Kahta: 22 / 34°C
Samsat: 19 / 33°C
Sincik: 17 / 26°C
Tut: 21 / 29°C
7 Haziran Pazar Günü İlçelerde Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 18 / 33°C
Besni: 19 / 29°C
Çelikhan: 13 / 27°C
Gerger: 17 / 31°C
Gölbaşı: 15 / 32°C
Kahta: 21 / 33°C
Samsat: 18 / 33°C
Sincik: 16 / 26°C
Tut: 18 / 30°C
Meteoroloji verilerine göre en yüksek sıcaklığın Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde 34 dereceye ulaşması beklenirken, en düşük sıcaklığın ise Çelikhan'da 13 derece olarak ölçülmesi tahmin ediliyor.
Kaynak : PERRE