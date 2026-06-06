Adıyaman ve ilçelerinde önümüzdeki iki gün boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde 6 Haziran'da en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık ise 34 derece olacak. 7 Haziran'da da parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi ve sıcaklığın 21 ila 34 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

6 Haziran Cumartesi Günü İlçelerde Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 21 / 34°C

Besni: 20 / 29°C

Çelikhan: 15 / 26°C

Gerger: 21 / 31°C

Gölbaşı: 17 / 32°C

Kahta: 22 / 34°C

Samsat: 19 / 33°C

Sincik: 17 / 26°C

Tut: 21 / 29°C

7 Haziran Pazar Günü İlçelerde Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 18 / 33°C

Besni: 19 / 29°C

Çelikhan: 13 / 27°C

Gerger: 17 / 31°C

Gölbaşı: 15 / 32°C

Kahta: 21 / 33°C

Samsat: 18 / 33°C

Sincik: 16 / 26°C

Tut: 18 / 30°C

Meteoroloji verilerine göre en yüksek sıcaklığın Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde 34 dereceye ulaşması beklenirken, en düşük sıcaklığın ise Çelikhan'da 13 derece olarak ölçülmesi tahmin ediliyor.

Kaynak : PERRE