Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde yaşanan üzücü okul saldırılarının ardından İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları acil olarak bir araya geldi. Gerçekleştirilen bu kritik toplantıda eğitim yuvalarının güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler masaya yatırılarak birbiri ardına yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Artan güvenlik endişelerinin ardından hayata geçirilen bu kapsamlı projeyle, okullara randevusuz girişler yasaklanıp turnikeli geçiş dönemine adım atılacak. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan yeni protokolle birlikte, Türkiye genelindeki 55 bin okulun tamamına güvenlik kamerası kurulması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesi kararlaştırıldı

Eğitim Kurumlarında Turnikeli Geçiş Dönemi

Öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için okullar imkanları doğrultusunda öncelikli olarak turnikeli geçiş sistemini kullanmaya başlayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimatlar kapsamında emniyet ekipleri okul çevrelerinde şüpheli gördükleri kişilere yönelik GBT kontrollerini de sıklaştıracak.

Risk Değerlendirme Puan Usulü

Alınacak çevre güvenliği önlemleriyle birlikte okul etrafında ilgisi bulunmayan kişi ve grupların beklemesi veya toplanması kesinlikle engellenecek. Okullarda risk teşkil eden öğrencilerle alakalı olarak geliştirilen risk değerlendirme puan usulü ise artık çok daha sıkı bir şekilde uygulanacak.

Riskli Bölgelerdeki Okullara Özel Güvenlik Önlemleri Alınacak

Risk puanı yüksek olarak belirlenen okullarda sürekli bir kolluk görevlisi bulundurulacak ve bu kurumlar doğrudan güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanacak. Ayrıca bu okulların giriş ve çıkış saatlerinde emniyete ait bir ekip aracı kapıda hazır bekletilecek.

Güvenlik kameraları kurulacak!

Eğitim yuvalarının tamamı güvenlik kameralarıyla izlenerek söz konusu kameralar doğrudan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek. Mevcut durumda Türkiye genelindeki 55 bin okulun sadece 21 bin tanesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir kamera sistemi bulunuyor.

Alınan kararlar şu şekilde;

Kaynak : PERRE