Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası, 14-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinden yaklaşık 1400 sporcunun katıldığı organizasyonda, ev sahibi il adına mücadele eden sporcular dikkat çeken bir başarı elde etti.

Muaythai Milli Takım Antrenörü Erdal Erdoğan'ın yetiştirdiği üç sporcu, katıldıkları kategorilerde 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kürsüye çıkmayı başardı. Üç sporcunun da madalya alması, 'üçte üç' başarı olarak kayıtlara geçti.

