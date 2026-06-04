Besni 02 Do-Kan Spor Kulübü sporcusu Berfin Polat, 16-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya'da gerçekleştirilecek Okul Sporları Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Muaythai branşında mücadele eden Berfin Polat'ın daha önce altı kez Türkiye şampiyonu olduğu, bir kez Antalya EMF Şampiyonluğu elde ettiği ve 2026 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik derecesi kazandığı bildirildi.

Şampiyonada Türkiye adına toplam dört sporcunun mücadele edeceği belirtilirken, sporculardan birinin Besni 02 Do-Kan Spor Kulübü sporcusu Berfin Polat olduğu kaydedildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, milli takım kafilesinde yer alan tüm sporculara başarı dilekleri iletilirken, şampiyonaya hazırlık sürecinde katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

Malezya'da düzenlenecek organizasyonda milli sporcuların çeşitli kategorilerde madalya mücadelesi vereceği belirtildi.

Kaynak : PERRE