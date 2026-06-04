Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Kahta'da gündemde olan siyasi yönetim değişikliği ve Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yönetim değişikliğinin ilçe açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten İşeri, yeni oluşturulacak kadroların niteliğinin sürecin başarısında belirleyici olacağını ifade etti.

'LİYAKATLİ VE ÇALIŞKAN İSİMLER KADROLARDA YER ALMALI'

İşeri, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi tarafından oluşturulacak yeni yönetimin toplumun farklı kesimlerinde karşılığı bulunan isimlerden oluşmasının önemine dikkat çekti.

İşeri açıklamasında, 'Ancak unutulmamalıdır ki bu değişimin anlam kazanması, oluşturulacak yeni kadroların niteliğiyle mümkündür. Bu nedenle AK Parti Kahta İlçe Başkanı Av. Gafar Çelebi'nin yeni yönetimini oluştururken soyadı, aile ve aşiret bariyerlerine takılmaması gerekiyor. Siyaset kurumunda zaman zaman zedelenen güveni yeniden tesis edecek, toplumun her kesiminde karşılığı olan, liyakatli ve çalışkan isimleri kadrolara dahil etmelidir. Toplumun beklentisi de bu yöndedir. Bunun Kahta'da ne ölçüde hayata geçirileceğini ise zaman gösterecektir' ifadelerini kullandı.

Kahta'nın deprem sonrası yeniden kalkınma sürecine de değinen İşeri, 'Kahta'nın deprem sonrası yeniden kalkınması ancak okumuş, donanımlı ve liyakatli isimlerin sorumluluk almasıyla mümkündür. Bizler, memleket için taşın altına elini koyacak vizyoner insanları yönetim kadrolarında görmek istiyoruz' dedi.

OSB YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

İşeri, Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Mevcut yönetimin çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaşan İşeri, 'Maalesef mevcut OSB yönetimi ortaya somut hiçbir proje koyamayarak adeta sınıfta kalmıştır. Ar-Ge çalışmaları, bölgesel kalkınma odaklı projeler ve inovatif adımlar yerine sadece rutin, kâğıt üzerindeki işlerle vakit kaybediliyor. Yatırımcının dertleriyle dertlenen, sanayiciyi ayağa kaldıracak vizyona sahip bir yönetim anlayışına acilen ihtiyaç vardır. Kahta'nın artık kaybedecek vakti kalmamıştır' ifadelerine yer verdi.

'DEĞİŞİMİN ANLAM KAZANMASI ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜYLE MÜMKÜN'

Açıklamasının sonunda değişim sürecinin yalnızca yönetim kadrolarının yenilenmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten İşeri, 'Değişim sadece koltukları değil, zihniyetleri değiştirdiğimizde anlamlıdır. Kahta halkı, kısır döngüleri aşmış, ilçenin menfaatini her şeyin üstünde tutan bir yönetim profili beklemektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PERRE