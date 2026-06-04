Her yıl ilçe genelinde yaptığı asfalt çalışmalarını arttırarak sürdüren Şahinbey Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız verdi.

Şahinbey ilçesinin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerinde asfaltlama ve yama çalışmaları gerçekleştirdi.

'Vatandaşın memnuniyeti bizim için önemli'

Asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 'Şahinbey Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Asfalt sezonunu açtıktan sonra mahallelerimizde yıpranmış olan kilit taşı ve asfalt olan yerleri yeniden yapıyoruz. Mahallelerimizde de yıpranan kilit taşlarını söküp asfalt, yıpranan asfaltları ise trimerle kazıyarak yerine yeni asfalt döküyoruz. İlçemizin ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek' dedi.