Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda 32 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı. Akkent Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ağır yaralanan çocuğun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olay, öğle saatlerine doğru Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, Zeliha B. (32), birlikte yaşadığı 4 yaşındaki oğlu A.B. ile birlikte apartmanın 8’inci katındaki daireden düştü.

Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından anne ve çocuğu Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne Hayatını Kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Zeliha B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan 4 yaşındaki A.B.’nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.